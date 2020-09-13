«Вильярреал» — «Уэска»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Уэска» в 1-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Вильярреала» и тотал больше 1.5 мяча за 1.78.

«Вильярреал» будет принимать «Уэску», которая вернулась в высший испанский дивизион. Здесь, пожалуй, всё понятно. Особо разглагольствовать не надо.



«Вильярреал» очень здорово укрепился. Это будет первый официальный матч Уная Эмери. Пришли Дани Парехо, Такефусо Кубо. Остались Алькасер, Морено. «Скамейка» вообще замечательная. Команду также пополнил Франсис Коклен из «Валенсии». Просто «Вильярреал» сильнее. Да, разрыв крестообразной связки у Альберто Морено — это потеря для обороны. Но для атаки у «Вильярреала» классно подобран состав. Этим надо пользоваться. Если Эмери сработается с игроками, то всё должно быть хорошо.



А что ловить «Уэске» с Мичелом? Да практически и нечего. Пабло Моффео играет за «Уэску» — тот самый, который, играя за «Жирону», противостоял Лео Месси. Вот что можно сказать про «Уэску».



Думаю, «Вильярреал» выиграет и забьёт минимум два мяча. Мой прогноз — «победа «Вильярреала» и тотал больше 1.5 мяча» за 1.78".