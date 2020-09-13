«Сочи» — «Ак Барс»: прогноз Михаила Зислиса на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» за 1.72.

«Южане вернулись домой после непростого выезда по маршруту Москва — Магнитогорск — Челябинск всего с одной победой, но показали вполне симпатичную игру. Однако для того чтобы рассчитывать на два очка в матче с «Ак Барсом», им нужно резко прибавить.



В первую очередь это касается легионеров в линии нападения — шведов Маркуса Нильсона и Линуса Юханссона, а также финна Ере Карьялайнена. В сумме они набрали пока всего 1 (1+0) очко. Лучший бомбардир команды прошлого года Мальте Стремвалль лишь недавно прибыл из Швеции в Сочи и пока не имел игровой практики.



Неплохая российская молодёжь слишком нестабильна, чтобы ждать от неё постоянной отдачи в виде заброшенных шайб. «Ак Барс» из-за отмены матча в Хельсинки получил хорошую передышку, что должно ему помочь в предстоящей игре. Казанцы на старте сезона не производят впечатления машины, как это было летом.



Но с тех пор как в КХЛ появился «Сочи», они выиграли у него в гостях пять матчей из шести, причём каждый раз в основное время. Берём чистую победу «Ак Барса».