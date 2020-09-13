«Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон».

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 2.81.

«Будет интересно увидеть дуэль знаменитейших и именитейших тренеров современности — Жозе Моуринью и Карло Анчелотти. Эти тренеры возглавили команды в прошлом году и уже в разгар турнира. Тогда оба клуба выступали не лучшим образом.



Теперь отговорки за неудачную игру вряд ли будут приняты во внимание хозяевами клубов, даже несмотря на чувствительные отголоски пандемии. «Шпорам» и «ирискам» надо будет реабилитироваться за провальный прошлый сезон. В большей степени определение „провальный сезон“ относится всё же к „Эвертону“, занявшему итоговое 12-е место. Это ведь худшее место за последние 16 сезонов команды в АПЛ.



Моуринью никуда не уйти от сравнения с результатами Почеттино, под руководством которого „Тоттенхэм“ постоянно прогрессировал. А вот в прошлом сезоне команда забуксовала.



«Тоттенхэм» укрепил среднюю линию и оборону, купив у «Саутгемптона» сильного датского опорника Пьер Эмиля Хейберга за 15 миллионов фунтов, а у «Вулверхэмптона» правого защитника ирландца Мэтта Доэрти, отлично проведшего прошлый сезон на позиции правого вингербека, потому что «Вулверхэмптон» использует тактическую схему в три центральных. Этот игрок очень эффективен в атаке. Он забил во всех турнирах прошлого сезона восемь голов и сделал три голевые передачи. Для сравнения, у Хейберга ни одного забитого гола и всего одна голевая передача. Впрочем, он играл на такой позиции, где забивать и отдавать особенно не нужно, он был опорником.



«Эвертон» пока приобрёл у «Наполи» за 23 миллиона фунтов классного хавбека Аллана, игрока сборной Бразилии. Он один из лучших на месте опорного. Тот самый опорник, который может очень эффективно сыграть и в атаку. Мне кажется, это будет хорошее подспорье для «Эвертона». Потом за 15 миллионов наконец-то был куплен у мадридского «Реала» Хамес Родригес, колумбийский полузащитник. Теперь он будет забивать в матчах за «Эвертон». Причём он был не взят в аренду, а именно полностью выкуплен.



Поездку в Лондон болельщики «Эвертона», надо сказать, ожидают с опаской. Команда не может выиграть у «Тоттенхэма» в АПЛ на протяжении 15 матчей. Их последняя победа над «шпорами» датируется 9 декабря 2012 года. А в Лондоне они не выигрывали аж с 2008 года. Думаю, не выиграют и на сей раз. Победа «Тоттенхэма» с форой (-1)".