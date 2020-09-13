«Вест Бромвич» — «Лестер Сити»: прогноз Александра Елагина на матч 1-го тура АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Вест Бромвич» — «Лестер Сити».

Ставка: обе забьют за 1.79.

«Хозяева попали в элиту напрямую, заняв в прошлом Чемпионшипе второе место следом за „Лидс“. Этого успеха они добились под руководством хорошо известного нам хорвата Славена Билича. Он тренировал хорватскую сборную, благодаря которой мы и попали на Евро 2008. Потом был московский „Локомотив“, впрочем, не очень удачно, и вот Англия. Мы помним его как игрока „Эвертона“, потом он несколько сезонов тренировал „Вест Хэм“. Теперь он тренирует „Вест Бромвич“, возглавив его в июле 2019, и сходу вернув его в элиту.



Сохранив костяк, который пробивался в АПЛ, Билич взял пока двух футболистов. Вратаря Дэвида Баттона из „Брайтона“ и высокого мощного игрока из „Уигана“, который вылетел из Чемпионшипа — это француз Седрик Кепре. Кстати, он воспитанник академии „Лестера“. Кепре будет дебютировать в АПЛ, играя против своего бывшего родного клуба.



«Лестер» понёс ощутимую потерю — 23-летний защитник Бен Чилвел ушёл в «Челси». Сумма контракта составила около 50 миллионов фунтов стерлингов. Неплохие деньги они выручили и тут же пустили их в дело, приобретя на его место у «Аталанты» опытного игрока Тимати Кастаня, который в том числе играет в сборной Бельгии. В эти матчи Лиги наций он как раз играл, закрывая левый фланг. В команде Гасперини он провёл три сезона и был один из основных.



«Лестер» в прошлом сезоне занял пятое место. Он практически до последних туров боролся за попадание в топ-4. Не получилось, смазали они концовку. Наверняка до 16 октября — я напомню, что это последний срок до закрытия трансферного окна, — будут проводиться трансферы только внутри Англии.



Стартовый матч — это всегда волнение и эмоциональный подъём, хотя пустые трибуны стадионов из-за пандемии особо настроение не поднимут. Старт есть старт.



Я думаю, что «Вест Бромвич», который всегда выступал неплохо, в родных стенах даст бой «Лестеру», и поэтому можно поставить на «обе забьют» с коэффициентом 1.79".