Осака — Азаренко: результат матча финала US Open и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Завершилась финальная игра Открытого чемпионата США, в которой белорусская теннисистка Виктория Азаренко встретилась с представительницей Японии Наоми Осакой. Победу в матче со счётом 1:6, 6:3, 6:3 одержала японка.



Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время Азаренко совершила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов. Осака в свою очередь сделала 6 эйсов, также допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов.

Эксперты считали японку фаворитом: ставки на победу Осаки принимались за 1.71. С 1000 рублей можно было выиграть 1710 рублей. Успех Азаренко шёл за 2.46.

Как и ожидали букмекеры, встреча получилась затяжной. Тотал больше 21.5 гейма шёл за 1.91. Поставить на третий сет предлагалось за 2.55.