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Осака — Азаренко: как сыграли, кто победил в финале US Open, какие ставки и прогнозы зашли

Осака — Азаренко: как сыграли, кто победил в финале US Open, какие ставки и прогнозы зашли
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Завершилась финальная игра Открытого чемпионата США, в котором белорусская теннисистка Виктория Азаренко встретилась с представительницей Японии Наоми Осакой. Победу в матче со счётом 1:6, 6:3, 6:3 одержала японка.

Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время Азаренко совершила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов. Осака в свою очередь сделала 6 эйсов, также допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов.

Эксперты считали японку фаворитом: ставки на победу Осаки принимались за 1.71. С 1000 рублей можно было выиграть 1710 рублей. Успех Азаренко шёл за 2.46.

Как и ожидали букмекеры, встреча получилась затяжной. Тотал больше 21.5 гейма шёл за 1.91. Поставить на третий сет предлагалось за 2.55.

Наоми Осака — Виктория Азаренко. Прогноз на финал US Open-2020: гуляй, Беларусь!
Букмекеры считают японку фаворитом, но Азаренко в таком состоянии никто не страшен.
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