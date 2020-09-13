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«Монако» — «Нант»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Франции

«Монако» — «Нант»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Франции
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Лиги 1 «Монако» — «Нант».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.

"«Монако» сыграет против «Нанта». Может быть, это не центральный матч тура, но тоже очень интересная игра. Для нас, конечно было бы приятнее, если сыграл бы Саша Головин, но он травмирован и, скорее всего, в этой встрече участия тоже не примет.

«Монако» на ходу. До матчей сборных у команды одна победа и одна ничья. Мне кажется, что в целом «Монако» больше является фаворитом этого матча. Он играет дома.

«Нант» тоже относительно неплохо выглядел на старте. Я думаю, что эта игра должна получиться довольно осторожной.

Скорее всего, и те и другие будут играть от обороны. Значит, низ в этой встрече гораздо более вероятен, чем верх. Посмотрев на коэффициенты, я все-таки выбрал ставку тотал меньше 2.5".

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