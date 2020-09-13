ЦСКА — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Спартак».
Ставка: ничья за 3.36.
«Украшением игрового дня в Премьер-Лиге 13 сентября станет московское дерби, в котором ЦСКА принимает «Спартак».
Сразу о потерях – Дзагоев и Ахметов с Набабкиным у «армейцев» и Кокорин, Понсе и Селихов у «Спартака», под вопросом Глушенков и Ташаев. Общая картина примерно равных потерь, ну а главное, чтобы не повторился сценарий «ПСЖ» или «Ротора», когда об изменениях состава мы узнаём за несколько часов до игры.
Красно-белые удивительным образом поднялись на второе место, но успех красно-синих приблизит хозяев к ним вплотную. Из новостей, достойных внимания, можно отметить переход в состав «коней» Чидера Эджуке, при этом 11 «сборников» уже вернулись в состав команды Гончаренко.
В субботу «Спартак» отметил день рождения Доменико Тедеско, главным подарком которому игроки собираются преподнести победу в этой игре.
Я считаю, что нас ждёт равная игра, причём исходом я вижу именно ничью, которая устроила бы всех».
- 13 сентября 2020
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