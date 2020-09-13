«Ротор» — «Краснодар»: прогноз Александра Мостового на матч 7-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Ротор» — «Краснодар».
Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.47.
«Ротор» достойно дебютировал в матче с «Зенитом» (0:2), да и следующий матч, с «Динамо», посеял зерно надежды на общий успех в сезоне. Перед сегодняшним матчем в очередной раз изменения в формат соревнований внес COVID-19.
12 сентября команду покинул Жано Ананидзе, что стало первым неприятным сюрпризом, к тому же в субботу у семерых игроков основного состава и двух членов администрации обнаружены отклонения от нормы после сдачи тестов на коронавирус. Девять человек перевели на полную изоляцию до получения результатов повторного теста.
«Краснодар» не узнать в этом году, что печально, ведь не за горами матчи еврокубков. В активе «быков» две победы и 10-е место, впрочем, уверен, у них не будет проблем с аутсайдером, у которого такие серьезные проблемы с составом. Ожидаю уверенной победы гостей.
Моя ставка – победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.47".
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