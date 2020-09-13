«Айлендерс» — «Тампа»: прогноз Михаила Зислиса на 4-й матч серии плей-офф НХЛ

Известный хоккейный журналист Михаил Зислис дал прогноз на 4-й матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».



Ставка: итоговая победа «Тампы» за 1.60.

«Затяжная серия, как правило, играет на руку команде, которая имеет в своём составе больше техничных и быстрых хоккеистов. Они не так зависимы от физики. В данном плане у «Тампы», по собственной глупости уступившей в третьем матче в концовке (3:5), есть некоторое преимущество перед «Айлендерс».



К тому же в её состав точно вернётся пропускавший последнюю встречу из-за дисквалификации нападающий второго звена Алекс Киллорн. Есть вероятность, что врачи успеют поставить на ноги травмированного Брэйдена Пойнта.



Однако даже без своего первого бомбардира «Болтс» продемонстрировали хороший хоккей и имели шансы на победу. Стычка в под занавес матча, которую спровоцировал лидер «Молнии» Никита Кучеров, убедила в том, что южане не дрогнули. Они лишь передали «послание» сопернику на следующую встречу — биться будем до последнего.



Наверняка «Айлендерс» после яркой победы подпитывают эмоции. Однако для того, чтобы сравнять счёт в серии команде из Нью-Йорка надо провести четвёртый матч идеально.



В этом есть сомнения. «Тампа» уже сделала выводы и будет действовать немного иначе».