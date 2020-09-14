«Амур» — «Динамо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Хабаровске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Амур» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-2) за 2.24.

«С четвёртого захода «Динамо» наконец-то победило. Нет, конечно, никто не ждал особой прыти от команды Владимира Крикунова, хорошо зная, как наставник подводил и подводит все свои команды к стартам долгоиграющих турниров. Но и последнее место двукратного обладателя Кубка Гагарина в турнирной таблице Западной конференции – это, как сейчас модно говорить, «зашквар». Причём два матча из трёх «Динамо» проиграло на глазах своих болельщиков, а это уже двойной «зашквар». Но всё плохое рано или поздно заканчивается, и для бело-голубых, к их великому облегчению, плохое закончилось в столице солнечного Казахстана, которая ещё долго будет зваться в наших умах Астаной. Теперь у команды Крикунова есть все шансы развить победную серию, потому что она приезжает в гости к ещё более «зашкварной» команде, потерпевшей уже пять поражений подряд и не набравшей ещё ни единого очка.



Нельзя не вспомнить, что календарь КХЛ отнёсся к «Амуру» как к нелюбимому пасынку, сразу забросив его в мясорубку, ручку которой крутили «Локомотив», «Авангард» и «Магнитка», а толкателем сверху выступил ЦСКА. «Армейцы» уничтожили дальневосточников в матче открытия сезона в Хабаровске, то есть никаких иллюзий по поводу дальнейшей судьбы этой самобытной команды с окраины России ни у кого не осталось. И вот теперь хабаровчанам надо что-то делать с «Динамо», а что они могут сделать с такой игрой и полутора забиваемыми в среднем за матч шайбами против почти пяти так же в среднем пропускаемых? И моральным состоянием, колеблющимся между «Вся жизнь – дерьмо» и «Мы все умрем».



Думается, широкого разгула для фантазии «Амур» нам не оставил. Вариабельность весьма узкая: дадут хозяевам мяукнуть или сразу закатают в асфальт. Можно предположить, что в итоге получится некий усреднённый вариант. То есть хабаровчанам дадут забросить, может быть, даже пару раз, но самим им снова наваляют полную «авоську».



То есть «Динамо» победит, конечно же, в основное время и с приятным преимуществом этак в три шайбы».