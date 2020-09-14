«Зенит» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч 7-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Арсенал» в 7-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Зенита» всухую за 1.86.

«Два матча в РПЛ вынесены на понедельник. «Зенит» будет принимать тульский «Арсенал». У «Арсенала» потери. Состояние Луценко не совсем понятно. Готов он будет сыграть или нет? Лесовой, один из ведущих игроков в атаке, ушёл в московское «Динамо». Как-то игру в атаке придётся перестраивать Сергею Подпалому.



В последних двух турах «Зенит» не забивал. Он проиграл «Динамо» — 0:1. В Москве после этого он ещё сыграл 0:0 с «Локомотивом». Это были две тяжёлые игры для «Зенита» и Артёма Дзюбы. Он признался, что подсели батарейки. Сейчас, после хорошего вояжа в сборную, двух побед подряд, наверное, с правильным настроем футболисты вернулись в расположение клуба. Уверен, что «Зенит» безусловный фаворит. Если он сыграет правильно, аккуратно, то от Тулы, которая потеряла двух ведущих игроков из атаки, «Зенит» может не пропустить.



Последний матч в Туле «Зенит» выиграл 1:0. До этого дома «Зенит» выиграл, но пропустил. В августе 2018-го была победа 1:0. Была также победа 2:0, до этого снова 1:0. Тренд определённый заложен. Дома, как правило, «Зенит» обыгрывает «Арсенал» и не пропускает.



Отталкиваясь от статистики и прагматичной игры «Зенита», возьму победу хозяев всухую за 1.86».