«Зенит» — «Арсенал» Тула: прогноз Дмитрия Симонова на матч 7-го тура РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 7-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — «Арсенал».



Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за 2.41.



«Я считаю, что в этой игре можно попытаться выловить крупную победу «Зенита». В частности, я предлагаю поставить на хозяев с форой (-2) – если «Зенит» выиграет с разницей более двух мячей, то ставка сыграет, если победит с разницей в два мяча, то будет возврат. Объясню, почему я так думаю.



«Зенит» в последнее время принято критиковать. Команда не смогла отличиться в двух последних матчах – сыграла 0:0 с «Локомотивом» и проиграла 0:1 «Динамо». Обе встречи проходили в Москве. В игре с «Локомотивом» не было ни одного удара в створ ворот, против «Динамо» один удар в створ. Словом, стыд и позор для чемпиона, который располагает в атаке таким подбором игроков, как Дзюба, Азмун, Малком и далее по списку. Но ничего страшного в этом я не вижу. Я думаю, что это был временный спад, да и выезды в Москву действительно были очень сложные с точки зрения игры в атаке. Плюс, мне кажется, что «Зенит» в первых турах переживал послевкусие добытого чемпионства, выигранного Кубка. Настоящий и очень сильный «Зенит» мы увидим только сейчас.



Кроме того, в пользу «Зенита» сыграет достаточно большая пауза, которая была у Семака для полноценной подготовке к игре с «Арсеналом». Практически неделя пройдёт с того момента, когда футболисты вернулись из сборных, т.е. у Семака был недельный цикл для подготовки команды. Думаю, что этого вполне хватит, чтобы подготовить «Зенит» очень мощно. Сейчас самое время, чтобы одержать крупную победу.



Что касается тульского «Арсенала», то команда начала сезон очень слабо – всего одна победа. Практически в каждой игре команда пропускает, плюс испытывает серьёзные проблемы в атаке, где травмировался ведущий бомбардир Луценко, а талантливого парня Лисового выкупило «Динамо». Атака понесла очень серьёзные потери, а каких-то новых трансферов пока не анонсировано.



Я думаю, что «Арсенал» приедет удерживать ничью, но я не сомневаюсь, что Семак так подготовит группу атаки, что «Зенит» просто разнесёт гостей из Тулы, которые испытывают серьёзные проблемы. Я верю в крупную победу «Зенита». Для «Зенита» это самое время, чтобы вернуть себе первое место».