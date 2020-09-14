«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч 7-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив» в 7-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.20.
«Локомотив» ещё до сих пор переживает травму Баринова и отъезд Алексея Миранчука. Надо с этим как-то смириться и продолжать жить дальше. «Локомотив» во время паузы проиграл юношеской сборной России под руководством Александра Кержакова (1:3). В «Локомотиве» не всё в порядке. Он не выигрывает уже четыре тура. Креслице под Николичем начинает шататься. Была ничья с «Уралом» — 1:1. Там неплохо играли, но подвела реализация. В дерби уступили «Спартаку», потом проиграли «Ахмату». Дальше была ничья с «Зенитом». Но засчитай гол Рыбчинского, «Локомотив» мог бы забрать три очка.
У «Локомотива» есть определённые изменения в структуре игры. «Ростов» по прошлому сезону был командой про голы. Но сейчас за шесть туров у «Ростова» ни одного результативного матча, верхового. Рано или поздно он должен сыграть верх. Если посмотреть на статистику личных встреч, то в последних пяти четыре раза верх пробивали.
Попробую рискнуть и предложить, что «Ростов» проведёт результативный матч. «Локомотив», возможно, подхватит атакующий футбол. Нам же внушали, что при Николиче «Локомотив» будет играть в атаку".
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