«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон».

Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.62.

«После выхода в АПЛ «Вулверхэмптон» уже провёл два сезона и оба раза приходил к финишу седьмым. Это, конечно, достойный результат, хотя амбициозные руководители клуба и мечтали о большем. Что будет дальше? Совершенно не удивлюсь, если на том же самом седьмом месте «волки» окажутся и на этот раз. Либо опустятся на одну строчку – всё-таки «Арсенал», финишировавший в том сезоне восьмым, прибавляет и к тому же не будет отвлекаться в этом сезоне на еврокубки.



«Волки» приобрели ещё одного португальца – молодой нападающий Фабиу Силва из «Порту» обошёлся им аж в 35 миллионов фунтов. Это, конечно, плюс. С другой стороны, есть сомнения относительного того, сможет ли Адама Траоре, главная звезда команды в прошлом сезоне, отыграть ещё один сезон на таком же высоком уровне – всё-таки его физическое состояние вызывает вопросы.



«Шеффилд Юнайтед» — главное открытие прошлого сезона. Тогда команда Криса Уайлдера финишировала девятой, и в принципе, не думаю, что если она и упадет, то на слишком много позиций.



Весь её костяк сохранился, а ушедшего в «МЮ» Хендерсона в воротах заменит Рамсдейл из «Борнмута».



Вряд ли что-то изменится в игре команды. В том сезоне она была одной из лучших по части организованности, обороны и пропущенных мячей, но одной из худших по голам и абсолютно худшей из двадцати по ударам в створ ворот соперников.



Предположу, что гости здесь не проиграют, и при этом больше трёх мячей в этом не самом зрелищном матче мы не увидим».