«Брайтон» – «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1-го тура АПЛ 14 сентября

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» – «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 1.68.

«Челси» безоговорочный чемпион трансферного рынка. Не побоюсь сказать, что «Челси» совершил самую крутую трансферную компанию за всю историю футбола. Не припомню я, чтобы такое количество супер футболистов покупала одна команда за одно лето. Вернер – один из лучших нападающих Бундеслиги, Зиеш – один из лучших атакующих игроков чемпионата Голландии, Хаверц – один из лучших игроков Бундеслиги, Чилуэлл – один из лучших крайних защитников АПЛ. Тиаго Силва не нуждается в представлении.

«Челси» в прошлом году пропустил слишком много мячей – впервые с сезона 1996/97 такое количество голов «Челси» пропустил. Судя по всему, эта проблема останется и в этом сезоне. В центре обороны по ходу прошлого сезона четверых игроков тасовал Лэмпард. Такое ощущение, что так и не определился с лучшим дуэтом. Сейчас добавился Тиаго Силва, но ему через пару недель уже 36 лет.



Если давать долгосрочный прогноз на этот сезон, то забивать «Челси» будет немало, наверное, даже больше, чем в прошлом сезоне, но и пропускать «Челси» будет тоже много. Именно по этой причине, скорее всего, за трофей в этом сезоне «Челси» бороться не придется.



Надо добавить, что «Челси» испытывает проблемы с теми командами, которые проводят быстрые контратаки. В прошлом сезоне у синих были с этим проблемы. «Брайтон» вряд ли относится к таким командам. При Поттере «Брайтон» больше предпочитает играть во владение, в отличие от предыдущего тренера. Главное приобретение – Лаллана. Также приобретение – это голландец Вельтман из «Аякса», который сейчас в сборной Голландии составил дуэт ван Дейку в центре обороны. Здорово южане завершили прошлый сезон, когда казалось, что вылет вполне реален. Но после пандемийной паузы «Брайтон» проиграл только трем грандам, а во всех остальных, как минимум, в ничью цеплял, и благополучно сохранил свое место в элите.



Не думаю, что с первого тура от «Челси» стоит ждать какого-то бесшабашного футбола. По тому, что мы недавно видели в товарищеской игре, пока этим не пахнет, к тому же, не будет Зиеша, который, я думаю, станет одним из главных открытий этого сезона. Не думаю, что здесь все будет легко у «Челси», но, скорее всего, за счет класса впереди «Челси» удастся победить. Я бы не стал здесь играть с форами, а просто поставил бы на обычную победу".