«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 7-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив».

Ставка: победа «Ростова» с нулевой форой за 1.71.

«Ростов» начинает прибавлять, игроки набирают форму. Единственное, что пока не особо хорошо, — это то, как команда играет в обороне, в этой линии ещё есть над чем работать. Атакующий потенциал у «Ростова» силён, но пока он его в полную меру не раскрывает. Впрочем, в играх против сильных соперников атака проявляет себя хорошо.



Трудности «Ростова» идут ещё с возобновления прошлого сезона, когда в первой игре пришлось играть молодёжью. Потом команда долго набирала форму, а перерыв между сезонами был небольшой. Мамаев и Ионов долго набирали форму, а сейчас их кондиции на нужном уровне. От Шомуродова, который не забил ни одного гола, конечно, жду большего.



«Локомотив» в последней игре проявил себя неплохо, но не больше. В то же время нужно понимать, что в матче против «Зенита» из-за повреждений не играли Крыховяк и Баринов, Алексей Миранчук уехал. В общем, нелёгкие времена для команды.



В предстоящей игре верю в «Ростов». Также считаю, что обе команды смогут забить. «Локомотив» не будет отходить от своей игры, в атаке он смотрится хорошо, поэтому не думаю, что он будет сидеть в обороне. Правда, не знаю, как без Алексея Миранчука у «железнодорожников» будут получаться позиционные атаки".