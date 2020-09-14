«Зенит» — «Арсенал»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России 14 сентября

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Арсенал».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.90, победа «Зенита» по угловым с форой (-5) за 3.05.

«Я совершенно не верю в нынешний «Арсенал». Его победу над «Динамо» можно считать исключением или каким-то совпадением, а так, на мой взгляд, «Арсенал» станет поставщиком очков и будет вести борьбу за выживание. Он кажется слабее, чем команды, у которых хуже подбор игроков, мне совершенно не нравится организация игры у туляков.



«Зенит» после двух матчей без забитых мячей возвращается на своё поле и готов покуражиться. Возможно, станет проблемой тот факт, что игроки вернутся из расположения сборных, но всё-таки я думаю, что пауза на игры сборных поможет «Зениту». Хотя Дзюба забил два мяча за сборную, отдал голевую передачу, но всё равно у него нет той свежести, тех эмоций, которые были раньше. На нём сказывается усталость, ведь футболисту уже за 30, то есть тяжеловато постоянно играть, но всё-таки Тула не так хорошо организована в обороне. «Зенит» сможет вскрывать защиту «Арсенала», и думаю, что он победит с разницей как минимум в два мяча. «Зенит» точно выиграет, в этом нет никаких сомнений. Он обязательно должен забить голы, и маловероятно, что Тула сможет отыграться, поэтому ставка на победу «Зенита» с форой (-1.5) смотрится очень хорошо.



Также поставлю свою любимую ставку на угловые. «Зенит» выиграет с форой по угловым – и сделает это уверенно. Отличная ставка «победа «Зенита» с форой (-5), так как команда Семака подаст уйму угловых. Тула закроется в этой игре, у неё нет другого варианта. «Арсенал» покинул Даниил Лесовой – перешёл в московское «Динамо». Поэтому у Тулы будет мало контригры, так как Лесовой индивидуально сильный футболист. «Зенит» станет постоянно атаковать, и вполне вероятно, что будет огромная разница по угловым».