ЦСКА — «Спартак»: прогноз Егора Титова на центральный матч 7-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».

Ставка: «Спартак» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча за 2.01.

«Матч на три исхода. И сложно на него давать прогноз, учитывая, что играется после сборных. Кто-то в национальную команду просто ездил, кто-то много играл. Состояние у всех сейчас разное. У кого-то сборников больше, у кого-то меньше. Все это сложно оценить. По себе помню, что, когда возвращаешься из сборной, не понимаешь, что вообще происходит.



Это дерби. Дополнительный настрой не нужен ни тем, ни другим. Будет битва. Наверное, маленькое преимущество должно быть на стороне ЦСКА, так как играет дома. Болельщиков «Спартака» пускать не должны, но они везде пролезут. Хоть сколько-то.



Если говорить по игре, то «Спартак» выглядит чуть более цельно. У ЦСКА больше новичков, которых пока не встроили в командную игру. Но при этом ЦСКА вряд ли откажется от игры первым номером. И «Спартак» сможет сыграть в свою любимую игру при Тедеско — на контратаках, на свободном пространстве. Правда, не будет Понсе. Но будут Бакаев, Ларссон, Соболев, Айртон, который здорово подключается, Зобнин, находящийся в великолепной форме.



Голов много не жду. Опасаться команды друг друга будут. Фактор первого гола очень важен. Это мы видели по матчу на «ВЭБ-Арене» в прошлом сезоне. Но преимущество игровое будет у «Спартака». Я бы поставил, что «Спартак» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча».