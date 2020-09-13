Беспроигрышные ставки на дерби ЦСКА — «Спартак» для новых клиентов «Фонбет»

13 сентября ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче 7-го тура чемпионата России. Начало — в 19:00 мск. Встреча пройдёт на «ВЭБ Арене (Арена ЦСКА)» в Москве.

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