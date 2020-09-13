«Динамо» — «Рубин»: прогноз Алексея Андронова на матч 7-го тура РПЛ

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 7-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Динамо» — «Рубин».

Ставка: «Рубин» не проиграет за 1.70.

«Рубин» — довольно неуступчивый клуб. Чем серьезнее соперник, тем, наверное, проще «Рубину» настраиваться на матч. «Динамо» на сегодняшний день соперник серьезный. Об определенных успехах и прогрессе команды сейчас говорят довольно много. Думаю, никакого недостатка мотивации в «Рубине» нет.



С другой стороны, модель игры, которую использует Леонид Слуцкий, для нынешнего «Динамо» будет не очень удобной. Честно говоря, вижу не так много шансов на победу москвичей. Мне кажется, очень хороший вариант — «Рубин» не проиграет» с коэффициентом 1.7.



Во всяком случае, у «Рубина» есть все, чтобы добиться такого результата. А у нас достаточно оснований, чтобы верить в такой результат".