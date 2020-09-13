«Динамо» — «Рубин»: прогноз Алексея Андронова на матч 7-го тура РПЛ

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 7-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Динамо» — «Рубин».
Ставка: «Рубин» не проиграет за 1.70.
«Рубин» — довольно неуступчивый клуб. Чем серьезнее соперник, тем, наверное, проще «Рубину» настраиваться на матч. «Динамо» на сегодняшний день соперник серьезный. Об определенных успехах и прогрессе команды сейчас говорят довольно много. Думаю, никакого недостатка мотивации в «Рубине» нет.
С другой стороны, модель игры, которую использует Леонид Слуцкий, для нынешнего «Динамо» будет не очень удобной. Честно говоря, вижу не так много шансов на победу москвичей. Мне кажется, очень хороший вариант — «Рубин» не проиграет» с коэффициентом 1.7.
Во всяком случае, у «Рубина» есть все, чтобы добиться такого результата. А у нас достаточно оснований, чтобы верить в такой результат".
- 13 сентября 2020
-
13:55
-
13:50
-
13:45
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:45
-
12:40
-
12:35
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:00