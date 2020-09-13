Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

ЦСКА — «Спартак»: прогноз Александра Вишневского на дерби всея Руси в 7-м туре РПЛ

ЦСКА — «Спартак»: прогноз Александра Вишневского на дерби всея Руси в 7-м туре РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 7-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.90.

«В первые шесть туров чемпионата «Спартак» был лучшим в РПЛ не только по набранным очкам, но и по основным статистическим показателям. В ЦСКА же много новичков, армейская команда еще на стадии выстраивания игры. Думаю, сегодня «Спартак» должен быть лучше готов, и красно-белые очень постараются подарить Доменико Тедеско на день рождения победу.

Мне кажется, минимальная победа «Спартака» или ничья — наиболее вероятные исходы главного московского дерби, хоть в букмекерской линии фаворитом матча идет ЦСКА. Но качество игры армейцев в обороне в стартовых турах было крайне низким, а у «Спартака» мощная линия атаки — Соболев, Ларссон, Бакаев, Понсе, а теперь еще и Кокорин.

С другой стороны, в обороне и спартаковцыне блистали, так что здесь логично ждать размена голами. Ставка «обе забьют» тут настолько напрашивается, что даже странно видеть на нее такой высокий коэффициент — больше 1,9. Так что мимо ставки «обе забьют» тоже пройти сложно».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020