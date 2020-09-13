ЦСКА — «Спартак»: прогноз Александра Вишневского на дерби всея Руси в 7-м туре РПЛ

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 7-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.90.

«В первые шесть туров чемпионата «Спартак» был лучшим в РПЛ не только по набранным очкам, но и по основным статистическим показателям. В ЦСКА же много новичков, армейская команда еще на стадии выстраивания игры. Думаю, сегодня «Спартак» должен быть лучше готов, и красно-белые очень постараются подарить Доменико Тедеско на день рождения победу.



Мне кажется, минимальная победа «Спартака» или ничья — наиболее вероятные исходы главного московского дерби, хоть в букмекерской линии фаворитом матча идет ЦСКА. Но качество игры армейцев в обороне в стартовых турах было крайне низким, а у «Спартака» мощная линия атаки — Соболев, Ларссон, Бакаев, Понсе, а теперь еще и Кокорин.



С другой стороны, в обороне и спартаковцыне блистали, так что здесь логично ждать размена голами. Ставка «обе забьют» тут настолько напрашивается, что даже странно видеть на нее такой высокий коэффициент — больше 1,9. Так что мимо ставки «обе забьют» тоже пройти сложно».