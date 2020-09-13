Александр Зверев – Доминик Тим: прогноз Надежды Петровой на финал US Open — 2020

Бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA Надежда Петрова дала прогноз на матч US Open — 2020 Александр Зверев – Доминик Тим.



Ставка: победа Тима с форой (-4.5 гейма) за 1.60.

«Мужской финал. Зверев против Тима. Седьмая ракетка мирового рейтинга против третьей. Нынешнее место – лучшее в карьере австрийского теннисиста. И это, на мой взгляд, полностью оправданно. Тим показывает сейчас очень хорошие результаты.



Австриец старше Зверева на четыре года, ему 27 лет. Вполне логично, что за свою более длинную карьеру он добился чуть большего, чем Зверев. У него 16 титулов, 3 раза он был в финале «Большого шлема». У Зверева — 11 титулов, и это его первый финал «Большого шлема».



Тим все предыдущие матчи на турнире показывал уверенный, хороший теннис. В полуфинале он переиграл Медведева в трёх сетах, а вот Зверев изрядно помучился. Он проигрывал Карреньо-Бусте 0:2 по сетам… Добавлю, что Тим на этом турнире проиграл всего один сет Чиличу, в то время как Зверев со счётом 3:0 победил лишь однажды.



Эти теннисисты достаточно много встречались между собой. Они очень хорошо знают друг друга. По личным встречам Тим ведёт 7-2, а Зверев свою последнюю победу над австрийцем одержал аж в 2018 году. В этом году Тим переиграл Зверева на Открытом чемпионате Австралии в четырёх сетах, проиграв при этом первый (в третьем и четвёртом он победил на тай-брейках).



Тим очень физически сильный, быстрый, и думаю, что Звереву будет очень тяжело. Его соперник больше заряжен на победу. Наконец-то Тиму нужно осуществить свою мечту – выиграть финал».