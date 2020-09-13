«Айлендерс» – «Тампа»: прогноз Борис Миронова на 4-й матч серии плей-офф НХЛ 13 сентября

Советский и российский хоккеист Борис Миронов на 4-й матч плей-офф НХЛ «Айлендерс» – «Тампа».



Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.75.

«Казалось бы, две приблизительно равные по уровню команды, а вот овертайма в их противостояния мы еще ни разу не видели в этой серии. В одном из матчей «Тампа» и вовсе «разнесла» «Айлендерс» — 8:2.



В пяти шайбах из восьми тогда принял участие лидер «Тампы» Никита Кучеров (один гол и четыре передачи). Чем больше соперник пытается «залезть под кожу Кучерову, тем лучше он играет. Такое мнение после той встречи выразил главный тренер «Тампы» Джон Купер.



Предстоящий, четвертый матч серии, станет, скорее всего, ключевым. Если «Тампа» вновь победит, спастись «Айлендерс» будет крайне сложно. Хотя, на моей памяти бывали случаи, когда команда в итоге побеждала уступая по серии со счетом 1-3. Было это и во время моего выступления в НХЛ.



В составе «Айлендерс» ожидается пополнение – после дисквалификации возвращается Алекс Киллорн, со дня на день должен восстановиться еще один форвард Брэйден Пойнт.



Победа в третьей игре серии должна придать игрокам «Айлендерс» уверенности. Думаю, что нас ждет низовой матч».