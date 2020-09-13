«ПСЖ» — «Марсель»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 3-го тура Лиги 1

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Марсель».

Ставка: обе забьют — нет за 2.30.

«10 сентября парижане гостили у «Ланса» сразу без семи футболистов основного состава. В заявку не попали Неймар, Килиан Мбаппе, Анхель Ди Мария, Кейлор Навас, Леандро Паредес, Мауро Икарди и Маркиньос. На фоне таких потерь действующий чемпион умудрился проиграть новичку Лиги (0:1).



Главный тренер Томас Тухель на пресс-конференции признал поражение справедливым, но важнее другое. Он добавил, что рассчитывает на возвращение как минимум двух футболистов к битве с «Марселем». Накануне в общую группу вернулся Неймар, что определённо повышает шансы хозяев.



В то же время лезть в исход слишком опасно именно из-за непонятного состава парижан. Неймар вряд ли проведёт на поле все 90 минут, потому что находится не в лучшей физической форме. А без него атака «ПСЖ» испытывает серьёзные проблемы даже с откровенными середняками и аутсайдерами.



А «Марсель» под руководством Андре Виллаш-Боаша хорош. В прошлом сезоне финишировал вторым и напрямую попал в Лигу чемпионов, что само по себе огромное достижение. В нынешнем первенстве стартовал с нервной гостевой победы над «Брестом» (3:2). Восемь попаданий в створ обернулись пятью голами. И это без пенальти.



В общем, мы предпочтём поставить на голы. Логика следующая: защита у южан в порядке, а нападение «ПСЖ» точно не сможет работать на полную мощность. Состав, похоже, в лучшем случае окажется полуторным, причём вернувшиеся лидеры вряд ли будут на пике формы. Потому высокой результативности не ждём.



Линия позволять взять тотал меньше 3 гола за нестыдный коэффициент 1.74. Альтернативный вариант — «обе забьют — нет» за прекрасные 2.30. Он доезжал в четырёх из пяти предыдущих встречах, так что с точки зрения математики выглядит превосходно».