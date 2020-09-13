«ПСЖ» — «Марсель»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

13 сентября «ПСЖ» и «Марсель» сыграют в матче третьего тура чемпионата Франции. Начало встречи — в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Марселя» оценён букмекерами коэффициентом 4.20.



Букмекеры уверены, что матч 3-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Марсель» 13 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.66, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.22. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.10.

Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 1.65. Ставки на пенальти принимаются за 3.20.