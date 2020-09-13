«ПСЖ» — «Марсель»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут
13 сентября «ПСЖ» и «Марсель» сыграют в матче третьего тура чемпионата Франции. Начало — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «Марселя» оценён букмекерами коэффициентом 4.70.
Букмекеры уверены, что матч 3-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Марсель» 13 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.66, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.22. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.10.
Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 1.65. Ставки на пенальти принимаются за 3.20.
«ПСЖ» — «Марсель». Прогноз: Неймар поможет Тухелю, Виллаш-Боаша и Пайета это не впечатлит
Парижане проиграли в минувшем туре новичку Лиги 1 без семи футболистов основного состава
- 13 сентября 2020
-
21:25
-
21:11
-
20:45
-
20:00
-
19:45
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:45
-
16:35
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:00
Партнерский контент