Доминик Тим – Александр Зверев: прогноз Владимира Чаплыгина на финал US Open-2020

Профессиональный гандикаппер Владимир Чаплыгин дал прогноз на финальный матч US Open Доминик Тим – Александр Зверев.

Ставка: максимальная скорость подачи Тима больше 216.5 км/ч за 1.85.

«Из целой россыпи различных ставок на дополнительные статистические показатели мужского финала US Open 2020 моё внимание привлёк вариант с максимальной скоростью подачи Доминика Тима. Предложенный букмекерами тотал мне показался немного заниженным, и вот почему.



Сначала проанализируем турнирный путь австрийского теннисиста. Доминик по дороге к финалу сыграл на US Open шесть матчей. И только в трёх из них он преодолевал планку максимальной скорости подачи 216,5 км/ч. Казалось бы, шансы 50 на 50. Однако для меня принципиально, что это были матч первого круга, четвертьфинал и полуфинал. Это значит, что силы у Тима есть, и, скорее всего, он не спешил их расходовать во встречах с проходными соперниками.



Ключевое значение при выборе ставки для меня имела история личных противостояний Тима и Зверева. Между собой на турнирах «Большого шлема» они встречались два раза. Не так давно в январе 2020 года Доминик и Александр сражались в полуфинале Australian Open. И тогда австрийский теннис выдал максималку 220 км/ч. Есть ещё матч 2018 года на Roland Garros. Тогда приборы зафиксировали самую быструю подачу на уровне 219 км/ч. Думаю, Доминику Тиму по силам преодолеть планку тотала в 216,5 км/ч».