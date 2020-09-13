«Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз и ставка на 4-й матч серии НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 4-й матч серии плей-офф НХЛ «Айлендерс» — «Тампа».

Ставка: тотал меньше 1.5 шайбы в первом периоде за 1.85.

«Делать прогноз на четвёртый матч очень сложно, поскольку информации по состоянию Пойнта по-прежнему нет. «Тампа» с ним и без него — это две разные команды. Потому возникает соблазн не мудрить и взять 1Х за крепкий коэффициент 1.85. Если Брейден не сыграет, шансы «Нью-Йорка» будут как минимум не ниже.



Однако мы предпочтём ставку на голы. Количество ошибок в обороне накануне зашкаливало, особенно для финала конференции. Думается, тренеры проведут разбор полётов и попросят добавить строгости. На таком фоне тотал меньше 1.5 шайбы в первом периоде за 1.85 смотрится по меньшей мере интересно.



В конце третьего матча соперники выплеснули эмоции, теперь пришло время упорной работы. Если Пойнт вернётся (инсайдеры говорят, это вполне вероятно), «Тампа» будет однозначным фаворитом. Если нет — ко второму матчу в новых сочетаниях какое-никакое взаимопонимание появится и глупых ошибок должно стать поменьше. Ждём аккуратного дебюта».