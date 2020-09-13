ЦСКА — «Спартак»: результат матча 13 сентября и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».



Счёт был открыт в начале матча — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. «Армейцы» отыгрались на 30-й минуте, гол забил Хёрдур Магнуссон с передачи Ивана Облякова. В компенсированное время первого тайма ЦСКА вывел вперёд Никола Влашич с паса Марио Фернандеса. В концовке матча третий гол забил Чидера Эджуке с передачи Ивана Облякова.



Букмекеры считали фаворитом ЦСКА: ставки на хозяев принимались с коэффициентом 2.45. С 1000 рублей можно было выиграть 2450 рублей. Победа «Спартака» шла за 3.24, на ничью давали 3.36.



Эксперты не верили, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.16, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85.



На гол Николы Влашича давали 3.60, на гол Эсекьеля Понсе — 3.20, точный удар Хёрдура Магнуссона оценивался коэффициентом 12.0. Ставки на мяч в исполнении Чидеры Эджуке принимались за 5.00.



Точный счёт 3:1 шёл за 20.50, а победа ЦСКА в первом тайме и по итогам всего матча — за 7.00.

В дерби ЦСКА — «Спартак» зашёл коэффициент 27.0, а Понсе и Влашич посрамили букмекеров Четыре гола, волевая победа красно-синих и дебют Александра Кокорина. Красота!