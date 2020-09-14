«Брайтон» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ 14 сентября

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» и тотал больше 2.5 мяча за 2.28.
«Только «Норвич» и «Кристал Пэлас» забили на своём поле меньше, чем «Брайтон». «Брайтон» не сильно поменялся. Поэтому для Френка Лэмпарда это будет лёгкая прогулка.
Огромное количество новых лиц для «Челси»: и Тимо Вернер, и Кай Хавертц, можно ждать появления Чилуэлла. Хаким Зиеш – скорее нет, но в любом случае столько новых лиц, все в атаку.
Я думаю, в этой встрече всё предопределено. Тем более «Брайтон» плохо провёл концовку прошлой игры на домашнем стадионе. Для «Челси» это совсем не крепость. «Брайтон» пропускает 3 и больше в последних 3 матчах.
А «Челси» и без того резвился в атаке. В 5 встречах из последних 6 «Челси» побеждал — и делал это комфортно. Думаю, произойдёт это и сейчас. Ставлю на победу «Челси» через верх».
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