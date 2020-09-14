«Брайтон» — «Челси»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 1-го тура чемпионата Англии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Челси».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.70, победа «Челси» с форой (-1) за 2.15.
«Команда Фрэнка Лэмпарда лишь по разнице забитых и пропущенных мячей уступила третью строчку АПЛ прошлого сезона «красным дьяволам» Сульшера. В целом молодому тренеру удалось создать крепкую конкурентоспособную команду.
Именно «Челси» поставил точку в чемпионской гонке, обыграв «Ман Сити» Гвардиолы. А сейчас ещё лондонцев усилили Хаким Зиеш и Тимо Вернер. А ещё здорово прибавила молодёжь клуба, и Лэмпарду купили Чиллуэла, Хаверца и Тиаго Силву. С такими кадрами вполне можно не только за попадание в зону ЛЧ бороться, но и бросить перчатку «Ливерпулю» и «Сити». Правда, в конце августа все эти расклады никак не сказались в товарищеском матче с тем же «Брайтоном» (1:1), на гол Вернера на 4-й минуте ответил голом с пенальти другой немецкий игрок — Паскаль Гросс.
А «Брайтону» предстоит бороться за выживание в АПЛ. Поэтому понятно, что игру против звёздного соперника хозяева построят от обороны. В целом гости более мастеровиты».
- 14 сентября 2020
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