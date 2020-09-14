«Амур» — «Динамо» М: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Динамо» за 1.47.
«Кто бы мог подумать, что это будет матч аутсайдеров КХЛ. От «Амура» можно было ожидать такого результата, практически все игры на старте были с топ-клубами. А вот москвичи очков явно недобирают, хотя в соперниках тоже аутсайдеров не было.
Но «Динамо» — команда высококлассных игроков и одна из топ-команд. Уже в первой встрече выездного турне против «Барыса» она смогла набрать очки, выиграла в овертайме. И как раз в этом матче пора бы уже одержать первую победу в основное время. Правда, на Дальнем Востоке всегда тяжело играть, но «Амур» выглядит очень слабо, и домашняя площадка вряд ли ему поможет.
Если говорить о результативности, то командам по силам забросить минимум четыре шайбы. Рассчитываю на победу гостей со счётом 3:1 или 4:1.
Скорее всего, победа «Динамо» будет нелёгкой, но всё-таки подопечные Владимира Крикунова покажут свою силу и мастерство. Сенсации в этом матче не жду».
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