«Зенит» — «Арсенал» Тула: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата России

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Арсенал» Тула.
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.81.
«Наверное, нельзя говорить, что у „Зенита“ какая-то проблемная серия. Всего два матча команда не сумела выиграть после четырёх побед подряд и очень мощного завершения прошлого сезона. Где-то это, может, и удивляет. Поражение от „Динамо“ 0:1, нулевая ничья с „Локомотивом“, хотя казалось, что там питерцы обыграют поникший „Локо“. Этого не случилось.
»Зенит" хочет вернуть себе первую строчку в турнирной таблице, и я думаю, что никаких проблем с настроем психологическим у команды Сергея Семака не будет.
«Арсенал» обыграл «Динамо» 2:0, играл вничью с «Химками», уступал «Спартаку», «Краснодару». Это нестабильная команда, нестабильна она даже в ходе одного матча.
Мне кажется, что, учитывая турнирную ситуацию, желание «Зенита» вернуть себе первое место и желание обогнать «Спартак», здесь Питер должен побеждать с запасом.
И мы знаем. что когда команда Семака нуждается в уверенной победе, то она этого добивается.
Мой прогноз — победа «Зенита» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.81".
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