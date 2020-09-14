«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Павла Занозина на матч 7-го тура РПЛ

Комментатор Павел Занозин сделал прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив» в 7-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют — нет за 1.85.
«Все критикуют Николича, но при этом команда исправно набирает очки и достаточно мало пропускает.
А критикуют-то почему? Потому что в атаке «Локомотив» играет совсем серо, и сейчас без Алексея Миранчука, который команду покинул, совсем непонятно, кто же должен отвечать за креатив. По-прежнему есть Антон Миранчук, но в одиночку он не справится. Смолов — человек очень зависимый. Вот и получается, что «Локомотив» может забивать, только если всё как-то окольными путями сложится.
«Ростов» играет дома. Эта команда тоже не очень много забивает на старте чемпионата. Мне кажется, что в этом матче довольно неплохо было бы сыграть ставку «обе забьют — нет» с коэффициентом 1.91. Даже если вдруг забьёт «Ростов», то «Локомотив» вполне может не забить.
Мы видели, что с «Зенитом» в атаке ничего не получалось. Если забьёт «Локомотив», то он вполне сможет оборонять, и хозяева не забьют».
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