«Брайтон» — «Челси»: ставка Александра Елагина на матч 1-го тура АПЛ с коэффициентом 4.70

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Челси».



Ставка: победа «Челси» с форой (-2) за 4.70.



«Очень интересно будет посмотреть на лондонскую команду, которая значительно укрепила состав в это межсезонье. Хозяева раскошелились на приобретение атакующего хавбека амстердамского «Аякса» из сборной Марокко Хакима Зиеша, креативного диспетчера леверкузенского «Байера» Кая Хаверца, нападающего «Лейпцига» и сборной Германии Тимо Вернера, который был главной ударной силой «Лейпцига», а также левого защитника «Лестера» из сборной Англии Чилуэла.



Более 200 миллионов стерлингов было уплачено за игроков. «Синие» отбили из этих 200 миллионов 65 — они продали несколько игроков. Пришедшие в это короткое межсезонье к Фрэнку Лэмпарду игроки являются мастерами очень высокого класса. К вышеперечисленным можно добавить и 36-летнего бразильца Тьяго Силву и француза Сарра, которому 21 год. Оба они перешли к «синим» по свободному трансферу.



Силва и Сарр вполне могут составить основную пару центральных защитников лондонской команды в предстоящем сезоне. Обладать такими футболистами «синим» велел сам бог. Сражаться надо только за чемпионский титул. Великолепные футболисты сейчас у «Челси».



«Челси» находится в поисках вратаря. Скорее всего, они смогут заполучить игрока из сборной Сенегала — Эдуарда Менди. Он играет за французский «Ренн». Кстати говоря, первый вратарь эпохи Романа Абрамовича был Петр Чех, перешедший как раз из «Ренна». Между прочим, это был первый трансфер Жозе Моуриньо в «Челси».

Неплохо поработал на трансферном рынке и «Брайтон».В команду Грэма Поттера пришел из «Ливерпуля» опытнейший Адам Лаллана — чемпион Англии, а также защитник сборной Голландии Велтман, который может играть в центре и на правом фланге. За последнего «Брайтон» заплатил «Аяксу» какие-то смешные деньги — около миллиона евро.



Интересно, что 28 августа, выйдя из отпуска и приступив к подготовке к новому сезону эти команды сыграли товарищеский матч на поле «Брайтона». Он завершился вничью 1:1. Кстати, первый гол за «Челси» забил Тимо Вернер, он открыл счет уже на четвертой минуте. Но на 90-й хозяева ушли от поражения.



И вот, в первом туре вновь они сыграют между собой. Я ставлю все-таки на победу «Челси» с форой (-2) с коэффициентом 4.70».