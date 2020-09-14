«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько

Сегодня, 14 сентября, «Шеффилд Юнайтед» примет «Вулверхэмптон» в матче 1-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko Спорт.

Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.54. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.15.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.91, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.

Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 2.24.