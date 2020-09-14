«Брайтон» — «Челси»: эксперты оценили шансы команды Лэмпарда победить в 1-м туре АПЛ

Сегодня, 14 сентября, «Брайтон энд Хоув Альбион» примет «Челси» в матче 1-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:15 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko Cпорт.
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70 (59%). Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.45 (18%). Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40 (23%).
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Брайтон» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.
Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 1.76. Поставить на пенальти можно за 3.30.
- 14 сентября 2020
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