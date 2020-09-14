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«Сибирь» — «Динамо Рига»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ

«Сибирь» — «Динамо Рига»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Динамо Рига».

Ставка: ничья за 4.20.

«Физическое состояние лидеров «Сибири» тоже оставляет желать лучшего. Главный тренер Николай Заварухин отметил, что ближе всех к дебюту из отсутствовавших защитник Николай Тимашов. В остальном приходится непросто. Накануне выручило большинство — три шайбы пришли в формате «5 на 4».

Рижане провели всего три матча, поскольку игру с «Нефтехимиком» перенесли из-за коронавируса. Уступили «Барысу» со счётом 2:3, затем получили 1:3 от «Йокерита» и добыли волевую победу над «Витязем» (4:3). Подопечные Петериса Скудры не выходили на лёд аж с 8 сентября.

В принципе, это гарантирует им свежесть. «Сибирь» проведёт третий поединок за пять суток, причём два предыдущих выдались плотными и нервными. Потому уверенности в победе хозяев нет, забрать «конёк» им будет сложно. Думается, гости сумеют дать бой, а при удачном раскладе даже зацепятся за очки.

Можно проверить лобовую ничью за прекрасный коэффициент 4.20. Этот исход устроит всех: старт сезона получился непростым, если к старту третьего периода счёт будет равным, команды вряд ли станут рисковать и раскрываться».

«Сибирь» — «Динамо Р». Прогноз: Скудра и Сятери дадут зайти коэффициенту 4.20 в матче КХЛ
Новосибирцы наконец-то одержали первую победу, но состояние лидеров далеко от оптимального.
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