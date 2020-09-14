«Барыс» – ЦСКА: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Нур-Султане

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.62.

«ЦСКА выиграет, в этом нет никаких сомнений. У ребят хорошая форма, победные эмоции. Хозяева грешат удалениями, тогда как «армейцы» легко могут этим воспользоваться и реализовать большинство, причём не один раз за весь матч. Может ли быть крупный счёт? Например, как 5:1 против «Амура»? Не думаю, потому как у хабаровчан команда совсем другая. Казахстанцы обязательно упрутся, канадцы очень неплохо играют.



ЦСКА сейчас немного сильнее московского «Динамо», дружина более играющая, много хороших взаимодействий и согласованности. Значит, и победят «армейцы» в Казахстане более уверенно. У динамовцев игра на выезде совсем не клеилась в том матче, но в итоге они поднапряглись, дожали и одержали победу в овертайме. Думаю, что никак нельзя ставить в один ряд ЦСКА и «Амур». Уж больно разные команды.



Кстати, 7 сентября сегодняшние оппоненты уже успели сыграть на домашней арене московской команды. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу красно-синих. И вот очередное их противостояние. Подопечные Игоря Никитина будут давить, на контратаках у них есть забрасывающее звено, скорее всего, соперник станет действовать от обороны.



Слишком много голов, может, и не будет у обеих команд, но игра должна быть результативной. На двоих все же пять-шесть шайб набросают, а с преимуществом в две из них победу одержит ЦСКА».