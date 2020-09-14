«Зенит» — «Арсенал»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 7-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Арсенал».

Ставка: победа «Зенита» всухую за 1.85.

«Вообще, в последних двух турах яркая атака «Зенита» в лице Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна дала сбой. В прошлом сезоне они на двоих за 28 сыгранных матчей в РПЛ наколотили 34 гола. А за две предыдущие московские игры нынешнего сезона на двоих нанесли 0 ударов в створ ворот. Слишком слабо.



Впрочем, теперь им предстоит игра на своём поле. К тому же была пауза на матчи сборных команд, которая наверняка пошла на пользу нападающим. Азмун должен был отдохнуть, а Дзюба за два матча в сборной России успел отметиться двумя голами и голевой передачей, что, вероятно, придаст ему уверенности. А потому и без того хромающему «Арсеналу» будет туго.



Дела у туляков действительно очень плохи. Пятая часть Российской Премьер-Лиги уже позади, а они сумели насобирать только пять очков. Разумеется, это место внизу турнирной таблицы. Если конкретнее, то 14-е, в зоне стыков.



У «Зенита» отличная оборона, только три пропущенных за шесть туров. «Арсенал» же похвастаться мощной атакой едва ли сможет. Да, моменты есть, игра не самая плохая, но пока что не везёт. К тому же лидеры атаки помочь не смогут. Евгений Луценко всё ещё в лазарете, а Даниил Лесовой перебрался в столичное «Динамо».



При таких раскладах вполне можно проверить П1 всухую за коэффициент 1.85. Статистика личных встреч на нашей стороне. В трёх из пяти последних игр в Санкт-Петербурге против туляков петербуржцы побеждали и не пропускали».