«Ростов» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч 7-го тура чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.81.
«Железнодорожники» сейчас испытывают натуральный спад на фоне кадровых потерь в середине поля. Травмирован Дмитрий Баринов, наконец-то уехал покорять Серию А Алексей Миранчук. А без своих лидеров команда выглядит вяло.
За четыре последних тура набрано всего два очка. Правда, последнюю игру с «Зенитом» (0:0) можно записать в актив. Смотрелись красно-зелёные здорово, ничего не позволили создать действующему чемпиону страны, могли даже набрать три очка. Однако по-прежнему имеются проблемы с созиданием.
Новичок Франсуа Камано пока что не освоился, а Фёдор Смолов, судя по всему, до сих вспоминает голы «Барселоне» и «Реалу». Брата по части созидания вполне может заменить Антон Миранчук, но стать полноценным лидером пока не выходит. Так что ждать много голов от «Локо», на наш взгляд, не стоит.
Впрочем, с результативностью у «Ростова» тоже не всё гладко. Команда за шесть туров забила всего четыре мяча. Меньше забито в РПЛ лишь у аутсайдера «Ротора» (три гола). Эльдор Шомуродов давно не забивает, заглох и Алексей Ионов, а Дмитрий Полоз только перебрался из «Сочи».
К слову, половина всех забитых мячей ростовчан на счету полузащитника Хасимото, который в основе начал играть только с 4-го тура. А это говорит о многом. Словом, голевого парада не ждём. Тотал меньше 2.5 мяча за 1.81 при таких раскладах смотрится вполне нормально».
- 14 сентября 2020
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