«Шеффилд» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 1-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Шеффилд» — «Вулверхэмптон».

Ставка: тотал меньше 2 гола за 1.78.

«К новому сезону «клинки» подходят с небольшими, но всё же заметными изменениями в составе. Отдельно стоит отметить окончание аренды голкипера Дина Хендерсона, который много выручал партнёров. На смену ему клуб приобрёл из вылетевшего в Чемпионшип «Борнмута» Арона Ремсдейла. В остальном основа сохранена, то есть серьёзные изменения вряд ли последуют. Логично ждать от «Шеффилда» прежней игры вторым номером и крайне плотной оборонительной линии.



«Вулверхэмптон» в прошлом сезоне до последнего боролся за Лигу Европы, но в итоге финишировал седьмым. За 38 туров получилось раздобыть 59 баллов. Столько было и у «Тоттенхэма», но команда Жозе Моуринью остановилась выше из-за дополнительных показателей.



Из серьёзных потерь можно выделить разве что продажу крайнего защитника Мэтта Доэрти в «Тоттенхэм». Зато получилось сохранить всех лидеров атаки. При этом стан клуба пополнил перспективный нападающий Фабиу Силва.



Впрочем, ждать голевого парада от «волков» мы бы не стали. Всё же в прошлом сезоне они были довольно низовым коллективом. Сейчас команда та же, а у руля всё тот же Нуну Эшпириту Санту. Да и о том, что «Шеффилд Юнайтед» будет играть дома, тоже забывать не стоит.



В прошлом сезоне «клинки» потерпели всего лишь шесть поражений за 19 домашних игр. При этом пропустить получилось только 15 раз. «Волки», конечно, на выезде играли тоже неплохо, но 24 гола за 19 выездов особенно не впечатляют.



При таких раскладах мы бы проверили тотал меньше 2 мяча за коэффициент 1.78. Альтернативный вариант — «хотя бы одна команда не забьёт» за 1.65. В последних пяти домашних матчах «Шеффилда» забивал кто-то один».