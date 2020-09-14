«Дуйсбург» — «Боруссия Д»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Кубка Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Кубка Германии «Дуйсбург» — «Боруссия Д».
Ставка: победа «Боруссии» и обе забьют за 2.60.
«Козырь у хозяев ровно один — своё поле. Да и то довольно условный, поскольку зрителей на футбол в Германии по-прежнему не пускают. В остальном разница в исполнительском мастерстве не просто велика — она грандиозна. Потому что «Дуйсбург» выступает даже не во втором, а в третьем дивизионе.
Разумеется, букмекеры не сомневаются в победе «шмелей». Коэффициент скромнейший — 1.11. Можно, конечно, лезть в большие форы, но даже на П2 с форой (-2) дают всего лишь 1.44. А уверенности в разгроме нет: команды только вышли из отпуска и будут играть под нагрузками.
Люсьен Фавр наверняка проведёт ротацию и проверит в деле ближайший резерв, ведь 1-й тур Бундеслиги совсем близко. В четырёх предыдущих товарищеских матчах дортмундцы непременно пропускают, а у «Дуйсбурга» с атакой всё вполне неплохо. В минувшем сезоне третьей лиги забили 68 мячей, это четвёртый показатель в турнире.
Думается, гости без особых хлопот добудут победу и пройдут дальше, но гол престижа хозяева вполне могут оформить. Букмекеры дают на классическую ставку «обе забьют» замечательный коэффициент 2.24, можно не мудрить и взять её. Вариант посмелее — П2 + обе забьют. Здесь потенциальный выигрыш повыше, 2.60. Рискнём».
- 14 сентября 2020
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