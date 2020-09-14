«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России 14.09

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Ростов» — «Локомотив».
Ставка: победа одной из команд с разницей в один мяч за 2.25.
«После двух поражений подряд от чемпиона и «Динамо», дончане отобрали очки у «Уфы» и «Урала» и предсказуемо разделили баллы с «Краснодаром» (1:1). В итоге 10 очков на расстоянии в пять пунктов от лидера вселяют оптимизм. С такого плацдарма можно штурмовать самые высокие позиции, ну и главное – не отпускать лидеров.
Под вопросом выход на поле Чистякова и Мамаева, которых очень бы хотелось увидеть в деле. У «Локомотива» под вопросом выход Джоджевича, ну и колено Баринова пока в лазарете.
Что до самой команды, так две победы на старте сменились какой-то депрессией в виде двух поражений и ничьих. Я считаю, что если мирный исход в поединке с «Уралом» можно считать отрицательным результатом, то 0:0 в последнем туре с чемпионом можно считать началом белой полосы.
Скорее всего, сегодня мы не увидим такой вариант исхода, как ничья. Ожидаю минимальную победу одной из команд, которые достойны друг друга. Моя ставка – победа одной из команд в 1 мяч за 2.24».
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