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«Зенит» — «Арсенал» Тула: прогноз Александра Мостового на матч 7-го тура РПЛ

«Зенит» — «Арсенал» Тула: прогноз Александра Мостового на матч 7-го тура РПЛ
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Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Зенит» — «Арсенал».

Ставка: победа «Зенита» всухую за 1.87.

«После шести туров чемпион занимает третью позицию, что непривычно для поклонников команды. Сегодня у «Зенита» есть прекрасный шанс возглавить турнирную гонку, причём для этого им необходимо всего лишь на своём поле переиграть «Арсенал».

Сообщений о вспышке коронавируса нет или пока нет, кроме того, «сборники» уже вернулись, причём в хорошем настроении. Дзюба оформил дубль в ворота Сербии и сделал результативную передачу в игре против Венгрии. Помимо него забили Деян Ловрен и Вячеслав Караваев.

Вся дружина в хорошем расположении духа. Я не верю, что сегодня они могут испортить настроение своим фанатам.

Тула пока на дне турнирной таблицы, к тому же в лазарете Денисов и Луценко. «Канонирам» с огромным трудом даются атакующие действия, что станет огромной проблемой и в сегодняшнем матче.

Предполагаю, что Санкт-Петербург выиграет и не пропустит — хозяева не пропускали в 3 из 6 поединков текущего первенства».

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