Кубок России по фигурному катанию 2020: расписание, где смотреть онлайн

Стало известно расписание этапов Кубка России по фигурному катанию — 2020. В прямом эфире все этапы покажет Первый канал.
К участию в чемпионате России 2021 года, где разыгрываются путёвки в сборную на международные старты, решением ФФККР будут допускаться только спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России.
Расписание Кубка России — 2020
1-й этап — Сызрань, 18–22 сентября
2-й этап — Москва, 10–13 октября
3-й этап — Сочи, 23–27 октября
4-й этап — Казань, 8–12 ноября
5-й этап — Москва, 5–8 декабря
В Казани параллельно с Кубком страны будут разыгрываться медали Всероссийских соревнований «Идель-2020» памяти заслуженного тренера России Г.С. Тарасова, а на декабрьском этапе в столице — награды чемпионата Москвы.
Чемпионат России — 2021 пройдёт в Челябинске с 22 по 27 декабря.
- 14 сентября 2020
-
18:45
-
18:30
-
18:20
-
18:10
-
18:00
-
17:50
-
17:40
-
17:30
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:00
-
15:58
-
15:40
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:40
-
12:36
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:44
-
11:40
-
11:20