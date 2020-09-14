«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч 7-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив» в 7-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Ростова» с нулевой форой за 1.86.

«Ситуация в «Локомотиве» не лучшая, в первую очередь кадровая. Без Алексея Миранчука в атаке что-то создавать очень тяжело. Это невосполнимая потеря. Нужно как-то перестраивать игру. Но нет ещё и Баринова. Крыховяк не в лучшем состоянии. С «Зенитом» получилось отзащищаться, даже, наверное, победить было можно. Но это частный случай. Общая ситуация такова, что в Ростове «Локомотив» фаворитом не будет. Трансферы какие-то есть, но пока не вижу, что пришедшие ребята могли бы реально усилить команду. Вернувшийся Смолов тоже ничего особенного не показывает. Это футболист, которого нужно обслуживать.



«Ростов» тоже не блещет, есть большие проблемы с атакой. Забитые мячи даются с гигантским трудом. Если бы не новичок-японец, всё было бы совсем печально. Но здесь домашний матч, будет поддержка болельщиков. Соперник у «Ростова», на которого не нужно настраиваться. И мне кажется, что Карпин мог подсобрать команду за время паузы.



У «Локомотива» есть проблемы и в обороне. Чорлука как-то быстро начал стареть, Мурило ошибается. Я бы выбрал вариант — «Ростов» с форой (0)».