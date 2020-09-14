«Дуйсбург» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Дуйсбург» — «Боруссия» Дортмунд в 1/32 финала Кубка Германии сезона-2020/2021.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.80.

«Матч Кубка Германии, который официально открывает для «Боруссии» сезон. Большие ожидания от команды, которая провела за последний год очень хорошую трансферную кампанию. Она набрала себе достаточно сильных футболистов. И от «Боруссии» довольного многого ждут. Для неё важно в игре с «Дуйсбургом» постараться заявить о себе как о команде, которая может быть реальной силой в немецком футболе.



Соперник у «Боруссии» из нижнего дивизиона, уступающий в классе игроков. Я думаю, «Боруссия» выйдет максимально мотивированной на этот матч. Бояться здесь никого нельзя, это не нужно. Нужно идти вперёд и забивать.



Выберу ставку «тотал больше 3.5 мяча» за 1.8. Мне кажется, у «Боруссии» не всё идеально в обороне, так что у «Дуйсбурга» тоже будет шанс забить. А сама она может забить и четыре, и пять — сколько захочет».