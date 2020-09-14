«Вегас» — «Даллас»: прогноз и ставка на 5-й матч полуфинала Кубка Стэнли 15 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 5-й матч серии плей-офф НХЛ «Вегас» — «Даллас».
Ставка: ИТМ 7.5 бросков «Далласа» в первом периоде за 2.40.
«Расклад не меняется: «рыцари» действуют первым номером, чаще владеют шайбой, регулярно находятся в чужой зоне. Они нагружают Антона Худобина, бросают много и со вкусом. А забивают в час по чайной ложке. И ведь нельзя сказать, что российский голкипер имеет дело только с бросками от синей линии и бортов.
Вовсе нет — ему часто угрожают с убойных позиций. А голов нет. Мастерство Худобина вопросов не вызывает, но «Вегасу» теперь жизненно необходимо поправить прицел. Иначе — отпуск. Пока они стабильно перебрасывают оппонента, однако эти 30-40 попаданий в створ дают минимальный выхлоп. Так было и накануне: 33:20 по броскам, 1:2 по счёту.
Проблемы с голами в равных составах никуда не деваются. В четвёртом матче единственную шайбу забросили в большинстве в середине второго периода. До перерыва успели дважды пропустить. В третьем периоде больше минуты действовали в формате «пять-на-три» — безрезультатно. С таким завершением поражение «Голден Найтс» заслужили.
Букмекеры продолжают упорно верить в номинальных хозяев. Больше того — коэффициент на их победу даже немного упал. Прежде давали чуть больше двойки, теперь — 1.95. Маловато. Как минимум до овертайма с таким Худобиным «шерифы» точно способны дотянуть, а на итоговую победу «Вегаса» предлагают смешные 1.60.
Возьмём ИТМ 7.5 бросков «Далласа» в первом периоде за 2.40. Подопечным Рика Боунесса торопиться абсолютно некуда, а главное — незачем. Они продолжат играть в тот же хоккей, караулить ошибки соперника и выжимать максимум из спецбригад. Команда не ставит на количество бросков, только на качество. Пока эта стратегия полностью себя оправдывает».
- 14 сентября 2020
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